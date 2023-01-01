Лекция «Москва – Петербург. 13 отличий». Лев Лурье (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

На лекции Льва Лурье, посвященной различиям Петербурга и Москвы, вы узнаете, чем так гордятся петербуржцы, что теряют москвичи, а также о том, каковы истоки этого вечного противостояния. Так уж сложилось, что два этих главных города нашей родины все время противопоставлялись друг другу и конкурировали между собой. Везло то одному, то другому по очереди, в зависимости от того, кому благоволило начальство. Молодой, с новыми порядками, нравами, порой чуждыми и дикими, Петербург всегда был бельмом на глазу у старой Москвы. Ему как будто при рождении задали этот тон: всегда отличаться, быть другим, идти наперекор. А когда в начале ХХ века у Петербурга отняли столичный статус, противостояние стало еще жестче, еще явственнее. Довлатов писал: «Ленинград обладает мучительным комплексом духовного центра, несколько ущемленного в своих правах. Сочетание неполноценности и превосходства делает его слегка язвительным господином». Непонятное высокомерие петербуржцев вызывает оправданное раздражение москвичей. Так и живем, удивляясь московскому хамству и раздражая москвичей своей нерасторопностью в решении вопросов. А корни этого противостояния – в самой истории! Лев Лурье – один из самых знаменитых людей в Петербурге. И не потому, что он историк, журналист, публицист и краевед, регулярно появляющийся во всех СМИ. Не потому, что он основатель одной из лучших в городе гимназий и главного петербургского лектория. А потому, что он уникальный рассказчик.



Лекция «Москва – Петербург слушать на видеосервисе Wink.