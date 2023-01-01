Лекция М.М. Дунаева о Л.Н. Толстом. Михаил Дунаев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В историю мировой культуры Лев Толстой вошел, прежде всего, как один из гениальнейших художников-творцов. Но, быть может, еще большее значение имеет – для всеобщей истории человечества – его опыт веротворчества, урок, требующий осмысления слишком пристального. Вникая в художественный строй мысли человека, мы не судим его, не превозносим и не отвергаем. Мы лишь трезво сознаем страшные последствия для себя при вступлении на тот путь, на которой увлекает нас этот человек. Речь идет не о мировоззренческих или эстетических оценках – но о нашей судьбе в вечности. Михаил Михайлович Дунаев – профессор Московской Духовной Академии, доктор богословия, доктор филологических наук. Автор более 200 книг и статей. Его основной труд – многотомное издание «Православие и русская литература». Михаил Михайлович Дунаев скончался 4 сентября 2008 года на 64-м году жизни.



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