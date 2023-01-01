Лекция «Мир другими глазами: мозг зеркальный и „неверный“». Т. В. Черниговская (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Вы уверены, что мы все видим мир одинаково? Более того: уверены ли вы, что есть некий объективный мир? Ведь мир – в глазах смотрящего… Точнее – в его мозгу. Мы все разные: и люди, и культуры. И дети, и их учителя. Значит, и учить надо по-разному разных: способных и обычных, тихих и ярких – у всех свои грани, но их надо найти, отразить. И для этого у нас в мозгу есть зеркальные системы, а у науки – специальные знания. Татьяна Владимировна Черниговская – российский биолог, профессор СПбГУ, семиотик и психолог.



Лекция «Мир другими глазами: мозг зеркальный и „неверный“» слушать на видеосервисе Wink.