Лекция «Макс Вебер: от религии – к экономике». Андрей Зубов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Немецкий философ Макс Вебер – один из крупнейших исследователей мировых религий: протестантизма, индуизма, буддизма. Он обосновывал их постулаты с точки зрения экономики. Как сегодня религии влияют на развитие общества? Правда ли, что человек не может оставаться лишь молчаливым наблюдателем в гуще исторических событий? Вебер спорил с Марксом говоря, что и религия, а не только экономика оказывает влияние на развитие общества и утверждал, что государство обладает монополией на насилие над человеком. Но при этом – он основал демократическую партию и даже пытался переписать германскую конституцию. В чем философия Макса Вебера актуальна сегодня? Верны ли его утверждения?



Лекция «Макс Вебер: от религии – к экономике» слушать на видеосервисе Wink.