Лекция М. М. Дунаева о Н. В. Гоголе. Михаил Дунаев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«…Гоголь был художником высочайшего уровня, но он обладал и обострeнной религиозной одарeнностью. Несомненно, что именно Гоголь направил русскую литературу к осознанному служению православной Истине. Кажется, первым это чeтко сформулировал К. Мочульский: "В нравственной области Гоголь был гениально одарeн ему было суждено круто повернуть всю русскую литературу от эстетики к религии ‹…› Все черты, характеризующие «великую русскую литературу», ставшую мировой, были намечены Гоголем: еe религиозно-нравственный строй, еe гражданственность и общественность, еe боевой и практический характер, еe пророческий пафос и мессианство. С Гоголя начинается широкая дорога, мировые просторы». Михаил Михайлович Дунаев – профессор Московской Духовной Академии, доктор богословия, доктор филологических наук. Автор более 200 книг и статей. Его основной труд – многотомное издание «Православие и Русская литература». Михаил Михайлович Дунаев скончался 4 сентября 2008 года на 64-м году жизни.



Лекция М слушать на видеосервисе Wink.