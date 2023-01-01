Лекция М. М. Дунаева о М. Ю. Лермонтове. Михаил Дунаев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«…Творчество Лермонтова – всe резко, контрастно. Без игры светотени. В его созданиях не ад и небо, но – „ад иль небо“. Он весь из крайностей, он любит крайности – и в поэзии, и в себе самом, в своей индивидуальности. Он любит привлекать на помощь себе, своим созданиям идеи полярно несовместные и совмещать их, творя особый мир, где всe резко очерчено, всe несомненно. Противозначные полюса создают мощно напряжeнное пространство внутри лермонтовских эстетических фантазий – их громовые разряды влекут к себе приверженцев поэтического слова". Михаил Михайлович Дунаев – профессор Московской Духовной Академии, доктор богословия, доктор филологических наук. Автор более 200 книг и статей. Его основной труд – многотомное издание «Православие и Русская литература». Михаил Михайлович Дунаев скончался 4 сентября 2008 года на 64-м году жизни.



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