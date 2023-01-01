Лекция М. М. Дунаева о И. А. Бунине. Михаил Дунаев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«…Писательская слава Бунина с годами становится всe прочнее и несомненнее. Он по достоинству признаeтся истинным завершителем славы великой русской классической литературы, едва ли не последним из творцов золотого еe века. Никто, кроме Бунина, не сохранил и не утвердил в своeм творчестве ясную чистоту стиля, благородную сдержанность душевных движений, несомненное неприятие пошлости и нескромности, эстетической вседозволенности того искусства, свидетелем которого ему довелось стать». Михаил Михайлович Дунаев – профессор Московской Духовной Академии, доктор богословия, доктор филологических наук. Автор более 200 книг и статей. Его основной труд – многотомное издание «Православие и русская литература». Михаил Михайлович Дунаев скончался 4 сентября 2008 года на 64-м году жизни.



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