Лекция М. М. Дунаева о Ф.М. Достоевском. Михаил Дунаев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«…Не как мальчик же я верую во Христа и Его исповедую, а через большое горнило сомнений моя осанна прошла…» – такое признание можно прочитать в последней записной тетради Ф. М. Достоевского. Не в этих ли словах его – ключ к пониманию всего наследия писателя? Нет сомнения. Здесь ясное указание �на путь, и на итог пути, каким он прошел в жизни. Михаил Михайлович Дунаев – профессор Московской Духовной Академии, доктор богословия, доктор филологических наук. Автор более 200 книг и статей. Его основной труд – многотомное издание «Православие и русская литература». Михаил Михайлович Дунаев скончался 4 сентября 2008 года на 64-м году жизни.



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