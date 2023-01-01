Лекция М. М. Дунаева о А. С. Пушкине. Михаил Дунаев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«…Странничество у Пушкина – особое духовное понятие, духовное состояние. Преподобный Иоанн Лествичник писал о странничестве: „Странничество есть невозвратное оставление всего, что в отечестве сопротивляется нам в стремлении к благочестию. Странничество есть недерзновенный нрав, неведомая премудрость, необъявляемое знание, утаиваемая жизнь, невидимое намерение, необнаруживаемый помысел, хотение уничтожения, желание тесноты, путь к Божественному вожделению, обилие любви, отречение от тщеславия, молчание глубины“. Это стало предметом поэтического переживания Пушкина. Он ощущает свою жизнь как „странствие в долине дикой“. Долина дикая – очень важный образ для всей пушкинской художественной системы." Михаил Михайлович Дунаев – профессор Московской Духовной Академии, доктор богословия, доктор филологических наук. Автор более 200 книг и статей. Его основной труд – многотомное издание «Православие и русская литература». Михаил Михайлович Дунаев скончался 4 сентября 2008 года на 64-м году жизни.



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