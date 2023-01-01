Лекция М. М. Дунаева о А. П. Чехове. Михаил Дунаев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«…Два качества, несомненно укоренившиеся в натуре Чехова с раннего возраста, – религиозная серьeзность и твeрдость характера – не могли не определить в дальнейшем бытие этого человека, даже и при временных переменах жизненных воззрений. Это тот центр тяжести, который придаeт устойчивость су�дьбе и гасит любые колебания, какую бы широту размаха они ни приняли». Михаил Михайлович Дунаев – профессор Московской Духовной Академии, доктор богословия, доктор филологических наук. Автор более 200 книг и статей. Его основной труд – многотомное издание «Православие и Русская литература». Михаил Михайлович Дунаев скончался 4 сентября 2008 года на 64-м году жизни.



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