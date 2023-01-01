Лекция «Леонид Брежнев». Леонид Млечин (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Фигура Леонида Ильича Брежнева вызывает массу споров и разногласий. Кем он был? Хитроумным игроком, сумевшим сместить Хрущева и занять главный пост в государстве? Человеком, установившим в стране долгожданную стабильность? Весельчаком и любителем охоты или безумным любителем разнообразных наград? И что такое брежневский “застой” – эпоха спокойствия и государственных гарантий или беспросветные годы власти стареющего партийного бонзы? Время Брежнева закончилось не так давно, но историческую оценку этому периоду мы уже можем дать. Попробуем разобраться в том, каким на самом деле был Леонид Брежнев, и какие плоды его правления мы пожинаем и по сей день. О наших вождях и их ближайших соратниках в новом цикле лекций рассказывает Леонид Млечин – писатель, историк и телеведущий, автор популярных биографий всех руководителей нашей страны за последнее столетие: от Ленина до Путина.



Лекция «Леонид Брежнев» слушать на видеосервисе Wink.