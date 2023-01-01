WinkАуд�иокнигиЛекция «Консервативный поворот 1860-х и деятельность М.Н. Каткова». Андрей Тесля
Лекция «Консервативный поворот 1860-х и деятельность М.Н. Каткова». Андрей Тесля (книга, 2021) слушать онлайн
2021, Аудиокнига
Учебная и научная литература16+
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О книге
Перелом общественного мнения на рубеже 1862–63 гг. и второе польское восстание. Периодические издания М.Н. Каткова. Катковская реформа образования и консервативный дрейф.
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