Лекция «Консервативный поворот 1860-х и деятельность М.Н. Каткова». Андрей Тесля
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Лекция «Консервативный поворот 1860-х и деятельность М.Н. Каткова». Андрей Тесля

Лекция «Консервативный поворот 1860-х и деятельность М.Н. Каткова». Андрей Тесля (книга, 2021) слушать онлайн

2021, Аудиокнига
Учебная и научная литература16+

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О книге

Перелом общественного мнения на рубеже 1862–63 гг. и второе польское восстание. Периодические издания М.Н. Каткова. Катковская реформа образования и консервативный дрейф.

Лекция «Консервативный поворот 1860-х и деятельность М слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Учебная и научная литература

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