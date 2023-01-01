Лекция «Конь и трепетная лань: наука vs. искусство». Т. В. Черниговская
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Лекция «Конь и трепетная лань: наука vs. искусство». Т. В. Черниговская

Лекция «Конь и трепетная лань: наука vs. искусство». Т. В. Черниговская (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Саморазвитие12+

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Сюжет

На новой лекции профессора Татьяны Черниговской речь пойдет о проблеме, которая интересует Татьяну Владимировну больше многих других— о борьбе и сотрудничестве науки и искусства. Кто прав, кто виноват и что делать?

Лекция «Конь и трепетная лань: наука vs слушать на видеосервисе Wink.

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