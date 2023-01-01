Лекция «Конь и трепетная лань: наука vs. искусство». Т. В. Черниговская (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

На новой лекции профессора Татьяны Черниговской речь пойдет о проблеме, которая интересует Татьяну Владимировну больше многих других— о борьбе и сотрудничестве науки и искусства. Кто прав, кто виноват и что делать?



Лекция «Конь и трепетная лань: наука vs слушать на видеосервисе Wink.