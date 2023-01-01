Лекция «Код непредсказуемости». А. Г. Асмолов,Т. В. Черниговская (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Мы ничего не знаем о будущем. И даже строить планы и прогнозы сегодня кажется почти бессмысленным занятием. Слишком быстро все меняется. А мы пока не до конца понимаем, как перемены в окружающем пространстве отражаются на внутреннем мире человека. Говорят, что человек – это пока незавершенный проект эволюции. Но будет ли у этого проекта завершение – и какое? Разговор двух экспертов – это поиск ответов на глобальные вопросы. Антрополог, психолог Александр Асмолов и психолингвист, исследователь в области нейронаук Татьяна Черниговская обсудят, как готовить разум и личность к будущему, которое нас ждет: – стоит ли «заглядывать в будущее» и какой в этом смысл; – что можно назвать самым человеческим внутри нас; – сохраняется ли ценность классической культуры, философии, искусства – и для чего они понадобятся нашим потомкам; – на что сегодня ориентировать детей и как их обучать, если они совсем другие. Однозначных ответов быть не может. Но попробуем вместе порассуждать, как нам в следующие десятилетия остаться все-таки людьми, а не просто живыми существами. Вы можете также подготовить свои вопросы экспертам. Александр Асмолов – психолог, публицист, исследователь. Заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор психологических наук, профессор, академик Российской академии образования. Татьяна Черниговская – доктор филологических и биологических наук, профессор, директор Института когнитивных исследований СПбГУ, член-корреспондент РАО. Заслуженный деятель высшего образования и заслуженный деятель науки РФ.



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