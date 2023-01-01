Лекция «Как научить мозг учиться» London. Т. В. Черниговская (книга, 2017) слушать онлайн
Этa аудиокнига пока недоступна
Сюжет
«Мозг принимает решение за 30 секунд до того, как человек это решение осознает… Так кто же в итоге принимает решение: человек или его мозг?» – крупнейший российский специалист по мозгу Татьяна Черниговская считает, что наше будущее невозможно без знаний о мозге. Татьяна Черниговская впервые в Лондоне, и сразу с лекцией-блокбастером: «Как научить мозг учиться». Её лекции – это не стройный ряд фактов и последних открытий, а глубокий анализ и подчас поразительные, сенсационно-пугающие выводы, которые моментально подхватываются и расходятся на цитаты. Задумывались ли вы о том, на что способен ваш мозг? Как правильно подавать ему информацию, чтобы она быстрее усваивалась? Ведь раскрой мы все тайны нашего мозга – смогли бы грамотно организовать процесс обучения, иначе воспитывать детей, а возможно, и изменить многое в своей жизни. Татьяна Черниговская переворачивает представления слушателей об их собственном мозге, заставляет усомниться в том, что они, казалось бы, знали, отвечает на вопросы из зала и даёт практические советы на тему, как же все-таки научить мозг учиться.
Лекция «Как научить мозг учиться» London слушать на видеосервисе Wink.