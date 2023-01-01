Лекция «Как научить мозг учиться» London. Т. В. Черниговская (книга, 2017) слушать онлайн

Сюжет

«Мозг принимает решение за 30 секунд до того, как человек это решение осознает… Так кто же в итоге принимает решение: человек или его мозг?» – крупнейший российский специалист по мозгу Татьяна Черниговская считает, что наше будущее невозможно без знаний о мозге. Татьяна Черниговская впервые в Лондоне, и сразу с лекцией-блокбастером: «Как научить мозг учиться». Её лекции – это не стройный ряд фактов и последних открытий, а глубокий анализ и подчас поразительные, сенсационно-пугающие выводы, которые моментально подхватываются и расходятся на цитаты. Задумывались ли вы о том, на что способен ваш мозг? Как правильно подавать ему информацию, чтобы она быстрее усваивалась? Ведь раскрой мы все тайны нашего мозга – смогли бы грамотно организовать процесс обучения, иначе воспитывать детей, а возможно, и изменить многое в своей жизни. Татьяна Черниговская переворачивает представления слушателей об их собственном мозге, заставляет усомниться в том, что они, казалось бы, знали, отвечает на вопросы из зала и даёт практические советы на тему, как же все-таки научить мозг учиться.



Лекция «Как научить мозг учиться» London слушать на видеосервисе Wink.