Лекция «Иван Тургенев – самый непрочитанный классик». Дмитрий Быков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Про Тургенева довольно жестко говорится в романе Горького „Жизнь Клима Самгина“: „Толстого читают, Достоевского читают, а Тургенева прочитывают из уважения к русской литературе“. В лекции Дмитрий Быков отвечает на вопросы: почему романы Тургенева не стали настольными в той степени, которую заслуживают? В чeм отличие «тургеневской девушки» от «посттургеневской»? Как Тургеневу удалось совместить в творчестве и личной жизни чувства и страсть с изяществом и достоинством? Представляем полную, живую запись выступления Дмитрия Быкова в лектории «Прямая речь», где каждый месяц с неизменным аншлагом проходят его лекции. Дмитрий Быков – уникальный рассказчик. Он знает все и расскажет главное обо всех книгах и всех писателях, которых вы сможете назвать. О трех великих русских литераторах он написал книги серии «ЖЗЛ». Об остальных прочел лекции.



Лекция «Иван Тургенев – самый непрочитанный классик» слушать на видеосервисе Wink.