Лекция «История происхождения языков. Испанский язык». Дмитрий Петров (книга, 2018) слушать онлайн

Сюжет

Лекция полиглота Дмитрия Петрова посвящена одному из самых прекрасных и востребованных мировых языков – испанскому языку! В марте Дмитрий Петров проведет интенсивный курс за 16 уроков, а на лекции он расскажет об истории испанского языка, представит свой метод обучения и даст полезные навык�и которые позволят начать учить испанский самостоятельно.



Лекция «История происхождения языков слушать на видеосервисе Wink.