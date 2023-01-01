Лекция «История происхождения языков. Испанский язык». Дмитрий Петров
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Лекция «История происхождения языков. Испанский язык». Дмитрий Петров

Лекция «История происхождения языков. Испанский язык». Дмитрий Петров (книга, 2018) слушать онлайн

2018, Аудиокнига
Иностранные языки, Учебная и научная литература62 мин12+
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Сюжет

Лекция полиглота Дмитрия Петрова посвящена одному из самых прекрасных и востребованных мировых языков – испанскому языку! В марте Дмитрий Петров проведет интенсивный курс за 16 уроков, а на лекции он расскажет об истории испанского языка, представит свой метод обучения и даст полезные навыки которые позволят начать учить испанский самостоятельно.

Лекция «История происхождения языков слушать на видеосервисе Wink.

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