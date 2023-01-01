Лекция «Искусство слушать». Как правильно слушать музыку и на что обращать внимание. Ярослав Тимофеев (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Рок-музыкант Мэрлин Мэнсон говорил, что музыка – это самый сильный вид магии. А Бетховен называл этот вид искусства посредником между умом и чувствами. Если музыка и правда обладает такой силой, то почему мы не всегда можем эту силу ощутить? Некоторые жанры и направления музыки могут быть непонятны нам – и тогда они, конечно, не задевают струн души. Кто-то с восторгом ждет симфонический концерт, а кто-то засыпает на нем от скуки. Давайте разбираться, что интересного в музыке и на что обращать внимание при прослушивании. А еще узнаем, как отличить хорошую музыку от плохой и как понять, что нравится. На эти вопросы ответит Ярослав Тимофеев – не только музыкант, но и отличный лектор, который умеет объяснять и увлекать волшебным искусством музыки. – Как устроена музыка? Правда ли, что у всех жанров одни и те же законы? – Почему музыка вызывает эмоции? Как композиторы используют это ее свойство? – Как классическая музыка развивает наш мозг? – Готовиться ли к походу на концерт и как там слушать музыку? – С чего лучше начать знакомство с классикой? На этой лекции будет не только рассказ и ответы на ваши вопросы: конечно же, будет и музыка! Потому что Ярослав Тимофеев – блестящий исполнитель и талантливый пианист. Ярослав Тимофеев – музыковед, лектор, композитор, музыкант, ведущий концертов Московской филармонии. Выпускник Московской консерватории имени П. И. Чайковского. Музыкальный критик и главный редактор журнала «Музыкальная академия». Член жюри и экспертного совета национальной театральной премии «Золотая маска». Клавишник, композитор музыкальной группы OQJAV



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