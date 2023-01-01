Лекция «Искусство и мозг». Т. В. Черниговская (книга, 2015) слушать онлайн

Сюжет

– Я не очень верю в искусственный интеллект: что-то не видно, чтобы сверхмашина создала что-нибудь типа музыки Моцарта или стихов Пушкина. Мы, как вид умеем больше, чем эти железные счетоводы! Мы делаем нечто совсем другое… Так что же происходит в мозгу, когда человек творит? Или когда он делает открытие? Идет нетривиальным ходом? Находит идеальную рифму? Сейчас с Институтом мозга человека мы плотно исследуем тему «Искусство и мозг». Ведь сознание – это мозг, память – тоже мозг, язык – тоже. А Бродский говорил, что «поэзия – высшая форма языка, особый ускоритель сознания и наша видовая цель».



Лекция «Искусство и мозг» слушать на видеосервисе Wink.