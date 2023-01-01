Лекция «Искусство и мозг. Смотреть или видеть». Т. В. Черниговская,Виктория Маркова (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Говорят, что искусство мы понимаем сердцем, душой, чуткой к прекрасному. Однако чтобы создать или по-настоящему оценить произведение искусства, нам требуется включить мозг. Что происходит в этот момент в нашей голове? Почему разные люди воспринимают картину или симфонию по-разному? Как мозг считывает смыслы, которые дает миру искусство? Об этих важных вопросах порассуждают два специалиста мирового уровня – профессор психолингвист, ведущий эксперт по нейронаукам Татьяна Черниговская и Виктория Маркова, эксперт по итальянскому искусству, крупнейший в мире знаток живописи Возрождения. «Если нет понимающего зрителя, нет читателя, то любой предмет искусства, та же книга – всего лишь физический объект. И от сложности текста – в широком смысле,– который мы пытаемся читать, зависит дальнейшее развитие нашего мозга. Поэтому вся палитра искусства должна быть открыта людям. Другого пути в будущее у нас нет»,– говорит Татьяна Черниговская. О чем пойдет речь? – почему художники часто постигают истину о мире раньше, чем ученые; – существуют ли общие принципы изучения мира у науки и искусства; – как искусство формирует саму нашу нейросеть и спасет ли оно мозг от разрушения; – сможем ли мы построить коммуникацию на языке искусства, оказавшись от других языков и зачем это нужно; – что искусство может противопоставить «цифровизации» всей нашей жизни. Эксперты: Татьяна Владимировна Черниговская – доктор филологических и биологических наук, профессор, директор Института когнитивных исследований СПбГУ, член-корреспондент РАО. Заслуженный деятель высшего образования и заслуженный деятель науки РФ. Постоянный спикер лектория «Прямая речь». Виктория Эммануиловна Маркова – доктор искусствоведения, профессор, главный научный сотрудник ГМИИ им. А. С. Пушкина, хранитель итальянской живописи. Заслуженный деятель искусств РФ. Один из ведущих мировых экспертов по искусству Италии, эпохи Ренессанса и барокко. Куратор важнейших выставок Пушкинского музея, автор книг и статей по искусству.



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