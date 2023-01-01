Лекция «Интернет, мозг и „жидкий мир“». Т. В. Черниговская (книга, 2016) слушать онлайн

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Хранилища «внешней» информации становятся всё более сложноорганизованными, а обучение навыкам пользования ими всё более долгим и дорогостоящим,– говорит нейролингвист Татьяна Черниговская. Чтение перестало быть линейным, информация легко и быстро добываема и ненадежна, обучение, как в школе, так и в университетах меняет свою структуру. При этом мы всё чаще сталкиваемся с мнением, что достаточно владеть простейшими техническими навыками для того, чтобы получать и информацию и удовлетворять потребности более широкого спектра. Так ли это? Ведь интернет-технологии требуют внимательного отбора, классификации и осознания. И это умение отнюдь не появляется автоматически. В этой связи перед нами встаёт очень важная когнитивная и даже экзистенциальная проблема: насколько новые навыки такого высокого ранга, как знаковая грамотность, меняют нас самих? А когнитивная наука дает нам совершенно новые сведения о работе мозга человека и роли сознательных и бессознательных процессов, которые не могут не повлиять на развитие общества в будущем.



Лекция «Интернет, мозг и „жидкий мир“» слушать на видеосервисе Wink.