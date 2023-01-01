Лекция «Игрушки – литературные персонажи». А. Н. Архангельский (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

В каких важных для нас книгах герои (и дети, и взрослые) играют в игрушки? И эти игрушки становятся персонажами, или с ними связаны тайны, или они становятся частью сюжета? И почему игра – дело очень серьезное? Школьная литература – дело важное, но иногда кажется скучным. А теория – не всегда понятной. Но это потому, что у школьника многовато обязанностей и маловато прав. А мы учтем права читателей. Уроки эти будут связаны со школьным курсом, но смогут отклоняться от него. Вы узнаете, как читать прозу и стихи, почему стихотворный размер это просто, а строить сюжет – интересно, чем авторская сказка отличается от народной, а «Властелин колец» от обычного романа, для чего экранизируют литературу, а главное – и сами попробуете немножко сочинять. Ваш учитель – Александр Архангельский, литературовед, писатель, публицист, телеведущий, известный российский критик. Педагог и автор школьных учебников, методических пособий, хрестоматий по литературе.



Лекция «Игрушки – литературные персонажи» слушать на видеосервисе Wink.