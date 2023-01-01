Лекция «Гены, язык и мозг». Т. В. Черниговская (книга, 2017) слушать онлайн

Сюжет

– Гены надо получить, а дальше с ними аккуратно себя вести, ведь какая в этом коктейле доза врожденности, а какая приобретенности – очень трудная задача. Что из наших способностей заложено в нас генетически, что роднит нас с другими биологическими видами, а что – результат жизни в социуме и ку�льтуре? Татьяна Владимировна Черниговская – российский биолог, лингвист, семиотик и психолог. Участник и ведущая научно-популярных телепередач и фильмов. Автор пугающих высказываний: «Есть научные основания сомневаться в том, что мозг поставляет нам верную информацию». «Что такое сознание никто не знает. А тому, кто скажет, что знает – не верьте».



Лекция «Гены, язык и мозг» слушать на видеосервисе Wink.