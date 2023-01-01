Лекция «Финно-угорские языки». Дмитрий Петров (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Финский язык – один из языков финно-угорской группы. Родственные языки – эстонский, венгерский и саамский, а также коми, марийский, карельский, хантыйский и другие языки народов, живущих на огромной территории от Европы до Таймыра. «Мелодичность финского языка органично связана с прекрасной природой страны Суоми. Говорят, что эта особенность финской речи вдохновила Толкина на создание языка эльфов. Сама Финляндия – красивая и удивительная страна с любопытной историей и обычаями. Например, здесь очень рано распространилась всеобщая грамотность: причина в том, что неграмотным не разрешали вступать в брак. Изучение языка помогает нам лучше понять народ, который на нем говорит». Дмитрий Петров Дмитрий Петров – полиглот, психолингвист, синхронный переводчик, свободно владеющий 35 языками. Автор метода интенсивного обучения иностранным языкам. Уникальная методика позволяет заговорить на иностранном языке за очень короткий срок: интенсивный курс состоит из 16 уроков. Эффективность обучения подтверждают многочисленные выпускники курсов Дмитрия Петрова.



Лекция «Финно-угорские языки» слушать на видеосервисе Wink.