Лекция «Два города, два мира». Константин Шолмов (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Эта лекция точно будет полезна всем москвичам, кто часто посещает Санкт-Петербург. Вы узнаете, чем отличается московская столичность от петербургской и «почему Питер такой». В 1703 году на берегу Невы была основана будущая столица Российской империи. Отняв звание главного города у Москвы, Санкт-Петербург на два столетия стал столицей государства. Чтобы потом снова лишиться этого статуса и вернуть его Москве. Как случилась эта странная рокировка? Почему «стихийная» Москва отобрала престол у специально выстроенного Санкт-Петербурга? Об этом – на лекции журналиста и историка Константина Шолмова. Узнаем: – правда ли, что Москва и Санкт-Петербург – это две стороны одной медали; – закончится ли соперничество двух городов; – как фантомные боли могут построить новую идентичность бывшего стольного града. «В этом году исполнилось 1270 лет Старой Ладоге, которую исследователи называют древнейшей столицей Руси. Хороший повод, чтобы задуматься о роли столичных городов вообще. Тем более, что и в средневековье, и позже столица российского государства не раз „переезжала“»,– говорит Константин Шолмов. Константин Шолмов – журналист, историк, гид и путе



Лекция «Два города, два мира» слушать на видеосервисе Wink.