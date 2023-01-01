Лекция «Десять фраз, которые не прощают в отношениях». Александр Колмановский (книга, 2023) слушать онлайн

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Психологи призывают партнеров не прятать свои переживания друг от друга, быть более открытыми и говорить между собой честно. Считается, что молчание может разрушать отношения. Однако не секрет, что некоторые фразы, которые кажутся одному из партнеров совершенно невинными, могут обижать другого и, что самое неприятное, такие фразы могут привести к разрыву. «А я говорила!», «Если ты меня любишь, то ты…», «Ты такая же, как твоя мать» – с психологом Александром Колмановским обсудим эти и другие фразы, способные разрушить любые отношения. Поговорим: – можно ли в общении с близкими говорить всё, что приходит в голову; – как наладить коммуникацию в отношениях и начать продуктивный диалог; – как сравнивать, оценивать и выражать негативные эмоции, не нанося вред. «Когда психологи говорят, что отношениям нужно учиться, они не шутят. Выражать другому человеку свой дискомфорт – это не всегда кричать и обзываться. Проявлять дискомфорт и выражать свое мнение можно разными способами. Посмотрим, как это делать, не унижая и не оскорбляя партнера»,– говорит Александр Колмановский. Кстати: мы уже обсуждали с Александром Колмановским, какие фразы могут разрушить связь детей и родителей. Запись лекции «10 фраз, которые подростки не прощают» вы можете посмотреть на нашем сайте. Александр Колмановский – психолог, специалист по семейным и детско-родительским отношениям, педагог. Ведущий передачи «Только для взрослых» на «Детском радио – СИТИ FM». Читает курс по психологии отношений в МГУ им.М.В. Ломоносова. Руководит центром социально-психологической реабилитации «Наша жизнь».



Лекция «Десять фраз, которые не прощают в отношениях» слушать на видеосервисе Wink.