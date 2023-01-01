Лекция «Что такое Средневековье». Наталия Басовская (книга, 2017) слушать онлайн

Сюжет

Многие годы своей жизни я преподаю историю взрослым, студентам и все-таки вчерашним детям, и вчерашним школьникам. И в этом году решила предпринять попытку прямо поговорить с современным школьником, который достаточно взрослый, достаточно думающий человек. О больших проблемах истории, о том, почему она нас волнует через 1000 лет. Почему волнует, то, что было вчера, позавчера и какие яркие страницы есть в прошлом европейской истории.



Лекция «Что такое Средневековье» слушать на видеосервисе Wink.