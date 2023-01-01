Лекция «Что такое „Быть взрослым“». Екатерина Мурашова (книга, 2016) слушать онлайн

Современная цивилизация не поощряет взросление. Все все время находятся в переходном периоде, состоянии. Все время учатся. Меняют партнеров, работы и страны проживания. Чем грозит нежелание взрослеть?



Лекция «Что такое „Быть взрослым“» слушать на видеосервисе Wink.