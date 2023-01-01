Лекция «Что такое „Быть взрослым“». Екатерина Мурашова
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Лекция «Что такое „Быть взрослым“». Екатерина Мурашова

Лекция «Что такое „Быть взрослым“». Екатерина Мурашова (книга, 2016) слушать онлайн

2016, Аудиокнига
Психология95 мин12+
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О книге

Современная цивилизация не поощряет взросление. Все все время находятся в переходном периоде, состоянии. Все время учатся. Меняют партнеров, работы и страны проживания. Чем грозит нежелание взрослеть?

Лекция «Что такое „Быть взрослым“» слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Психология
Время
95 мин / 01:35

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