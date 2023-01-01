Лекция «Что съесть, чтобы похудеть. Как подружиться со своим центром голода и питаться по науке». Вячеслав Дубынин (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

– Нам нужны жиры, белки, углеводы, нужна энергия и положительные эмоции. Все это связано с уровнем нашего здоровья, в том числе психического. В нашем мозге существуют центры, оценивающие уровень голода. А вкусовая система во рту представляет собой настоящую химическую лабораторию,– говорит нейрофизиолог Вячеслав Дубынин. Мы тратим на продукты существенные суммы денег. Мы выращиваем еду, сочиняем про нее стихотворения, пишем картины и даже создали отдельное искусство – кулинарию. Но при этом один из главных вопросов современного человека – как есть поменьше? Лекция будет полезна всем, кто хочет контролировать свой вес и употреблять еду осознанно. А еще тем, кому интересно, как устроен организм человека и почему мозгу нравится сладкое и противно горькое. · Каким образом мозг выбирает для нас еду? · Как нервные клетки управляют аппетитом и при чем тут гормоны? · Может ли голод вызывать депрессию? После этой лекции мы лучше поймем собственную мотивацию. Узнаем, может ли человек без ущерба для психики контролировать и ограничивать свои желания, связанные с едой. Научимся противостоять рекламе булочек и фастфуда. Профессор биологического факультета МГУ Вячеслав Дубынин расскажет, как убедить мозг в том, что ему нужна только здоровая еда. Мы познакомимся с молекулами, которые создают наш голод и жажду и таким образом влияют на нашу нервную систему.



Лекция «Что съесть, чтобы похудеть слушать на видеосервисе Wink.