Лекция «Чеширская улыбка кота Шрёдингера. Язык и сознание». Т. В. Черниговская (книга, 2017) слушать онлайн

Сюжет

Большинство из того, что мы делаем ментально, мы делаем неосознанно. Человек не рождается с сознанием и поэтому вопрос, рождаемся ли мы людьми или «полуфабрикатами» очень актуален. Обучение меняет мозг и он должен быть нагружен. Человечество – это движение от естественного к искусственному. Появятся роботы с более сильным, чем у нас интеллектом; с сознанием, с целями и планами, эмоциями и эгоизмом. Произойдет сращение человека с компьютером в связи с появлением чипов и искусственных органов. Компьютерная среда будет везде, включая наноуровень. Вопрос в том, сможем ли мы справиться с этим психологически и социально? Обо всем этом на научной лекции лекции профессора Татьяны Черниговской



Лекция «Чеширская улыбка кота Шрёдингера слушать на видеосервисе Wink.