Лекция «Чему учит басня – и как быть, если она не учит ничему». А. Н. Архангельский (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Все знают, что такое басня. Забавная история, в которой под видом животных (вспоминаем слово «аллегория»!) изображаются человеческие недостатки, а в конце предлагается вывод, «мораль»: что нужно сделать, чтобы их преодолеть. Что-то вроде записи в дневнике: ворона каркала во все воронье горло, вызвать вороньих родителей. А как быть, если мораль – не на месте? И учит не совсем тому, чем должна? Почитаем перевернутую басню Ивана Андреевича Крылова «Ворона и лисица» и попробуем разгадать ее загадку. Тем более, что о загадках много говорили. Школьная литература – дело важное, но иногда кажется скучным. А теория – не всегда понятной. Но это потому, что у школьника многовато обязанностей и маловато прав. А мы учтем права читателей. Уроки эти будут связаны со школьным курсом, но смогут отклоняться от него. Вы узнаете, как читать прозу и стихи, почему стихотворный размер это просто, а строить сюжет – интересно, чем авторская сказка отличается от народной, а «Властелин колец» от обычного романа, для чего экранизируют литературу, а главное – и сами попробуете немножко сочинять. Ваш учитель – Александр Архангельский, литературовед, писатель, публицист, телеведущий, известный российский критик. Педагог и автор школьных учебников, методических пособий, хрестоматий по литературе.



Лекция «Чему учит басня – и как быть, если она не учит ничему» слушать на видеосервисе Wink.