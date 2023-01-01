Лекция «Человек растерянный – Homo Confusus и новая цифровая реальность». Т. В. Черниговская (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Цифровая реальность рождает «новый вид» человека. Профессор Татьяна Черниговская называет его «Homo Confusus» или «человек в растерянности». В нашей жизни стало больше сложных решений. Взять хотя бы тот факт, что раньше самым главным из них был выбор профессии. Это решение человек принимал один раз – и на всю жизнь. Но теперь этого уже недостаточно. Нужно постоянно учиться и переучиваться. И нам вновь и вновь приходится выбирать – чему именно? Это значит, что нужно постоянно быть в потоке, ориентироваться в непрерывно меняющейся ситуации. Как научить мозг работать в таких условиях? Как научиться ориентироваться в растущих потоках информации? Как научиться не откладывать важные решения в жизни «на потом»? Об этом – на новой лекции профессора Татьяны Черниговской.



Лекция «Человек растерянный – Homo Confusus и новая цифровая реальность» слушать на видеосервисе Wink.