Лекция «Чехов: между отчаянием и надеждой». А. Н. Архангельский (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Почему на смену масштабному жанру русского романа в свое время вдруг пришел короткий и меткий рассказ Чехова? Да, картина жизни в рассказе проще, обыденнее и достовернее, а чувства и мысли рассказчика понятнее большинству читателей. Но только ли в этом секрет успеха? «Что такое чеховский рассказ? Маленький роман, который втягивает в себя огромное жизненное содержание. Чеховские рассказы можно читать и как глубоко оптимистические, и как абсолютно безнадёжные, погружающие в бездну. Прочитаем вместе и разберемся, откуда возникают разночтения», – говорит писатель и литературовед Александр Архангельский. Антона Павловича невозможно отменить. Он всегда был и остается настоящим русским писателем. Почему именно творчество Чехова стало «замыкающим» для золотого века русской прозы? Обсудим на лекции: – в чем секрет смешного по-чеховски; – как поместить глобальные вопросы в короткие рассказы; – правда ли, что по мнению Чехова мир неисправим; – путешествие героя: от «Толстого и тонкого» – к «Даме с собачкой» и «Вишневому саду». Александр Архангельский – критик, литературовед, писатель, публицист, телеведущий. Автор документальных циклов, ведущий и руководитель программы «Тем временем» (телеканал «Культура»). Педагог и автор школьных учебников, методических пособий, хрестоматий по литературе. Лауреат ТЭФИ, финалист «Большой книги», профессор Высшей школы экономики.



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