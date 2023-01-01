Лекция 6. Психология общения и межличностные отношения. С. Ю. Махов (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Общение – это особая самостоятельная форма активности субъекта, которая проявляется в формировании отношений между людьми, в обмене представлениями, образами, идеями в самом процессе общения. В ходе общения возникает психологический контакт между людьми, проявляющийся в обмене информацие�й, взаимовлиянии, взаимопереживании, взаимопонимании. Целями общения являются изменение взаимоотношений между людьми, установление взаимопонимания, влияние на знания, мнения, отношения, чувства и другие проявления направленности личности. Контакты между людьми в общении есть необходимое условие существования личности.



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