Лекция 42. Царь Иоанн IV Грозный. Обзор историографии. Кирилл Александров
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Лекция 42. Царь Иоанн IV Грозный. Обзор историографии. Кирилл Александров

Лекция 42. Царь Иоанн IV Грозный. Обзор историографии. Кирилл Александров (книга, 2017) слушать онлайн

2017, Аудиокнига
Учебная и научная литература12+

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Сюжет

Систематический курс лекций по русской истории. Выпуск 3. К сожалению, уровень преподавания отечественной истории в школах оставляет желать лучшего. И здесь даже не вина учителей истории, которые в большинстве своем люди очень знающие. Это вина государства, которое в XX веке поставило гуманитарные науки не только в разряд второстепенных, мало полезных для экономических успехов страны, но и идеологически опасных, т.к. они воспитывают людей думающих, размышляющих, с остро реагирующей совестью на происходящее вокруг. И оно, государство, этой цели добилось. Теперь редко можно встретить гражданина, который более-менее последовательно представляет историю страны, чего не скажешь о российских гражданах, воспитывавшихся в царских гимназиях. Стало ли государство от этого успешнее и счастливее? Рискнем ответить, что нет. Мы наблюдаем полное отсутствие экономического роста, а также масштабную утечку интеллектуальной элиты, которая не считает своим долгом послужить на пользу Отечеству. Но винить их в этом было бы просто бессовестно. Эти люди просто не воспитаны в парадигме «служения Отечеству». Об отечественной истории с ними разговаривали в лучшем случае 45 минут в неделю. Само понятие – послужить Отечеству – исчезло со страниц учебников истории и из менталитета граждан. Единственная ассоциация, которая возникает при этом словосочетании – «послужить Отечеству» – это служба в Вооруженных силах в течение короткого периода времени. Или связано исключительно с профессиональными военными. Однако, в предшествующие эпохи – во всяком случае, как минимум в период императорской России – понимание служения воспринималось всеми слоями населения в широком гражданственном духе. Осмыслить ключевые вехи в истории российской государственности, без чего, конечно, существование русского человека в начале XXI столетия представляется очень и очень сложным, довольно трудно, не имея базовых знаний по русской истории. К.и.н. Кирилл Михайлович Александров предлагает нам освежить в памяти систематический курс по русской истории, и постараться найти ответы на основополагающие вопросы: какова была судьба Российского государства, в чем заключается смысл существования России, какой путь прошла Россия за тысячу лет своего существования, в чем назидательные уроки этого пути и почему с нашей страной произошло то, что произошло.

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