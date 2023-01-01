Лекарство от страсти. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Лекарство от страсти. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Лекарство от страсти. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

Сюжет

Вдовец Николай Витальевич Семечкин работал начальником отдела в строительной фирме, всех, в том числе директора Рудольфа, он устраивал, до тех пор, пока однажды к нему замом не пришла Татьяна Осетрова. Она сразу начала выживать Николая Витальевича, практически, в открытую указывая на то, что он уже старый. Однажды Николай Витальевич узнал, что у Татьяны и женатого Рудольфа роман. Он понял, что шансов остаться на любимой работе у него почти нет. Но сын Николая Витальевича, Федор, решил помочь отцу. Он начал флиртовать с Татьяной, та вроде стала отвечать взаимностью. Николаю Витальевичу затея сына не понравилась, не из тех он был, кто врет и манипулирует. Увидев сына с Татьяной, Николай Витальевич подошел и признался в том, что задумал его сын Федор. Обиженная Татьяна потребовала, чтобы Николай Витальевич уволился. Семечкин уже и заявление написал, но Рудольф попросил его поехать вместе со всеми сотрудниками на пикник, в честь юбилея фирмы. Николай Витальевич не мог отказаться. Рудольф приехал на пикник с женой Светланой, явилась и Татьяна, она едва не устроила скандал, но Семечкину удалось ее отвести от Светланы. Татьяна напилась, разрыдалась, рассказала о том, что ей всю жизнь не везло с мужчинами, в конце-концов, обиженная на Рудольфа, она села за руль и уехала. Вечером Николай Витальевич узнал, что Татьяна попала в аварию. Семечкин начал ходить к больной, они стали лучшими друзьями, вскоре Николай Витальевич понял, что влюблен в Татьяну. Смущаясь, он признался в своих чувствах, выяснилось, что и Татьяна уже другими глазами смотрит на Николая Витальевича, они поженились.

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