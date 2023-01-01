Лекарство от страсти. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Вдовец Николай Витальевич Семечкин работал начальником отдела в строительной фирме, всех, в том числе директора Рудольфа, он устраивал, до тех пор, пока однажды к нему замом не пришла Татьяна Осетрова. Она сразу начала выживать Николая Витальевича, практически, в открытую указывая на то, что он уже старый. Однажды Николай Витальевич узнал, что у Татьяны и женатого Рудольфа роман. Он понял, что шансов остаться на любимой работе у него почти нет. Но сын Николая Витальевича, Федор, решил помочь отцу. Он начал флиртовать с Татьяной, та вроде стала отвечать взаимностью. Николаю Витальевичу затея сына не понравилась, не из тех он был, кто врет и манипулирует. Увидев сына с Татьяной, Николай Витальевич подошел и признался в том, что задумал его сын Федор. Обиженная Татьяна потребовала, чтобы Николай Витальевич уволился. Семечкин уже и заявление написал, но Рудольф попросил его поехать вместе со всеми сотрудниками на пикник, в честь юбилея фирмы. Николай Витальевич не мог отказаться. Рудольф приехал на пикник с женой Светланой, явилась и Татьяна, она едва не устроила скандал, но Семечкину удалось ее отвести от Светланы. Татьяна напилась, разрыдалась, рассказала о том, что ей всю жизнь не везло с мужчинами, в конце-концов, обиженная на Рудольфа, она села за руль и уехала. Вечером Николай Витальевич узнал, что Татьяна попала в аварию. Семечкин начал ходить к больной, они стали лучшими друзьями, вскоре Николай Витальевич понял, что влюблен в Татьяну. Смущаясь, он признался в своих чувствах, выяснилось, что и Татьяна уже другими глазами смотрит на Николая Витальевича, они поженились.



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