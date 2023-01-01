Лекарство от одиночества. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Несколько лет назад сын Любови Николаевны и Ивана Петровича уехал с женой в Москву и с тех пор очень мало с ними общается. Они ожидали его приезда на юбилей отца, но тот отделался телеграммой. Любовь Николаевна расстроена, она видит, как обижен ее муж. Любовь Николаевна недоумевает, почему сын платит им неблагодарностью за заботу, в то время, как соседская девочка Настя, которая все время гуляет во дворе одна, так любит свою мать – медсестру Елену. В свое время Любовь Николаевна уволила Елену из школы за приход на работу в нетрезвом виде. Всретив раз Настю во дворе, Любовь Николаевна понимает, что она заболела, и ведет ее к себе домой. Муж недоволен тем, что она это сделала, он говорит, что у девочки есть мать. Любовь Николаевна с возмущением рассказывает, что она позвонила Елене на работу в больницу, но та до сих пор не пришла. Девочке вызвали «скорую», после ее отъезда, наконец, с извинениями является Елена – она не могла уйти с работы. Елена объясняет, что пришла тогда, несколько лет назад, в школу нетрезвой, потому что от нее ушел муж. Узнав, что Елена не может взять больничный, Любовь Николаевна предлагает оставлять Настю на время болезни у нее дома. Иван Петрович требует, чтобы Любовь Николаевна не приваживала в дом чужих людей. Но Любовь Николаевна привязывается к девочке, которой она может отдать свою любовь и заботу. Постепенно Иван Петрович начинает испытывать симпатию к Насте, они становятся друзьями, и он дарит Насте ролики. Но Елена отказывается от подарка и запрещает Насте приходить к Сомовым. Звонит сын Любови Николаевны и говорит, что он приезжает домой. Выясняется, что у него были большие неприятности с женой, но он не хотел посвящать в это родителей. Елена объясняет, что решила прекратить общение дочери с Сомовыми, потому что соседка обвинила ее в том, что она подкидывает ребенка чужим людям. Все недоразумения разъясняются.



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