Легко. Искусство простой и счастливой жизни. Фрэнсин Джей (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Сколько в вашем гардеробе одежды, которую вы не надевали больше года? Сколько сувениров вы накопили на своем комоде? Сколько денег вы тратите на то, чем потом не пользуетесь? Фрэнсин Джей, автор бестселлера «Радость малого», предлагает: давайте жить легче! Уже больше 300 000 человек стали ее последователями, превратив минимализм в приятный образ жизни. «Легко» – это книга рецептов, которая поможет вам сэкономить. «Легко» – это принцип «любимое и необходимое» во всем. «Легко» – это возможность избавиться от хлама, чтобы начать новую жизнь.



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