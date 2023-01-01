Легкие. Как у вас дела?. Михаэль Барчок (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Знаете ли вы, что каждый день мы вдыхаем и выдыхаем количество воздуха, сравнимое с его объемом в воздушном шаре? Даже когда мы спим или бежим марафон, наши легкие работают без перерыва и постоянно снабжают нас оптимальным количеством кислорода. Что происходит, когда мы кашляем, или когда у нас одышка, или когда мы храпим? Что стоит за аллергией, астмой? Что мы можем сделать против всех этих проблем с дыханием? Все ответы и лучшие советы для жизни здоровых легких можно найти в этой книге. Внимание! Информация, содержащаяся в книге, не может служить заменой консультации врача. Перед совершением любых рекомендуемых действий необходимо проконсультироваться со специалистом.



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