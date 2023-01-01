Легенды о Робин Гуде / Legends of Robin Hood. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиоприложение к одноименной книге. В книгу вошли легенды о Робин Гуде, первые письменные предания о котором появились много веков назад. Тексты легенд адаптированы и снабжены комментарием, а также заданиями для отработки и закрепления навыков владения лексикой, грамматикой и устной речью. Книга адресована учащимся 5–6 классов школ, лицеев и гимназий.



Легенды о Робин Гуде / Legends of Robin Hood слушать на видеосервисе Wink.