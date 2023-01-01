Легенды о короле Артуре / Legends of King Arthur. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиоприложение к одноименной книге. В книгу вошли легенды о короле Артуре и рыцарях Круглого стола, которые оставили особый след в истории и литературе Англии. Король Артур и его верные рыцари предстают перед нами в этих средневековых сказаниях как мужественные и благородные воины, соверша�ющие славные подвиги ради объединения своей страны. Тексты легенд адаптированы в учебных целях до уровня Pre-Intermediate. Книга адресована учащимся 7–8 классов школ, лицеев, гимназий.



Легенды о короле Артуре / Legends of King Arthur слушать на видеосервисе Wink.