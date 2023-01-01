Легенды о короле Артуре / Legends of King Arthur.
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Легенды о короле Артуре / Legends of King Arthur.

Легенды о короле Артуре / Legends of King Arthur. (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Иностранные языки60 мин12+
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Сюжет

Аудиоприложение к одноименной книге. В книгу вошли легенды о короле Артуре и рыцарях Круглого стола, которые оставили особый след в истории и литературе Англии. Король Артур и его верные рыцари предстают перед нами в этих средневековых сказаниях как мужественные и благородные воины, совершающие славные подвиги ради объединения своей страны. Тексты легенд адаптированы в учебных целях до уровня Pre-Intermediate. Книга адресована учащимся 7–8 классов школ, лицеев, гимназий.

Легенды о короле Артуре / Legends of King Arthur слушать на видеосервисе Wink.

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