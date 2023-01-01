Легенды. Legends. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Включенные в диск легенды народов мира – это не только увлекательный сюжет, но и вечные истины о добре и зле, о верности и дружбе, о любви и преданности. Оригинальные английские тексты снабжены методическими продуманными тренировочными упражнениями и разнообразными заданиями. Они помогут юн�ым читателям углубить навыки владения лексико-грамматическим материалом и устной речи при пересказе текста, запомнить основную лексику. Рекомендуется для дополнительного и домашнего чтения ученикам средних общеобразовательных и специализированных школ, а также всем, изучающим английский язык на начальном уровне. В пересказе Т.Риф.



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