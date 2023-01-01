Легенды и мифы Древней Греции. Боги и герои. Аудиоспектакль. Михаил Салтыков-Щедрин (книга, 2010) слушать онлайн

Сюжет

"… И взял Зевс под свою руку широкое небо. И взяли себе братья его в управление: колебатель земли Посейдон – море, а мрачный Аид – мир подземный. И воцарился в мире божественный Закон. И рождали боги новых богов и героев среди людей. И стало так".



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