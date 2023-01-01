WinkАудиокнигиЛегендарный суперагент. Ирвин Лазар. Елена Мищенко,Александр Штейнберг
Легендарный суперагент. Ирвин Лазар. Елена Мищенко,Александр Штейнберг (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Биографии и мемуары, Культура и искусство16+
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Сюжет
Это рассказ о людях, которые, несмотря на трудности эмигрантской жизни, достигли вершин в своей творческой деятельности и вписали имена в историю мирового кинематографа. Ирвин Лазар (1907-1993) был известен в кругу друзей под прозвищем Swifty, что означает «проворный», «динамичный»,– таким он и был в течение всей жизни, окруженный самыми знаменитыми писателями, кинорежиссерами, звездами Голливуда. Большинству из них он помогал стать такими, ибо без энергичного агента в Голливуде не пробиться.
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