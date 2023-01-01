Легендарные богини. 50 вдохновляющих уроков от женщин в мифологии. Энн Шень (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Мифология – забавная штука. Это истории, которые призваны рассказать о богах и их деяниях, о настоящих героях и их свершениях. Чем они могут помочь нам, современным людям? Они расскажут, что даже боги совершали ошибки, а герои боролись с бытовыми проблемами (где-то между сражениями с драконами). Внутри вы найдете вдохновение и целых 50 историй самых значимых женщин мировой мифологии, таких как Исида, Афина, Лакшми, Афродита, Кали и многие другие. К кому обращались древние в поисках мудрости? Какую из богинь стоит молить о целеустремленности? Кому стоит жаловаться на беды?



Легендарные богини слушать на видеосервисе Wink.