WinkАудиокнигиЛегендарные богини. 50 вдохновляющих уроков от женщин в мифологии. Энн Шень
Легендарные богини. 50 вдохновляющих уроков от женщин в мифологии. Энн Шень (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Учебная и научная литература97 мин12+
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Сюжет
Мифология – забавная штука. Это истории, которые призваны рассказать о богах и их деяниях, о настоящих героях и их свершениях. Чем они могут помочь нам, современным людям? Они расскажут, что даже боги совершали ошибки, а герои боролись с бытовыми проблемами (где-то между сражениями с драконами). Внутри вы найдете вдохновение и целых 50 историй самых значимых женщин мировой мифологии, таких как Исида, Афина, Лакшми, Афродита, Кали и многие другие. К кому обращались древние в поисках мудрости? Какую из богинь стоит молить о целеустремленности? Кому стоит жаловаться на беды?
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