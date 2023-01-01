Легенда об Уленшпигеле. Шарль де Костер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Легенда об Уленшпигеле смело может быть отнесена к тем десяти книгам, без которых не может прожить ни один человек. Шарль де Костер дал нам незабываемую интерпретацию средневековой фламандской легенды. Бродяга и балагур, отчаянный герой и проходимец Тиль проходит по жизни, ломая ее и устраивая по своему вкусу. Не влюбиться в этого шалопая просто невозможно, как и в его друга, в меру упитанного Ламе Гудзака. Слушая об их злоключениях, вы, конечно, погрустите, но и животики от хохота надорвете.



Легенда об Уленшпигеле слушать на видеосервисе Wink.