Легенда. Денис Куклин (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Две сюжетные линии: современный миропорядок, показанный сквозь призму детективного расследования, и один из возможных вариантов этого порядка вещей в будущем – мир после глобального военного конфликта. Укрытые под щитами силовых полей процветающие мегаполисы. На первый взгляд, мир без голода и болезней, гармонично развитый во всех отношениях. Кроме одного «но» – его изнанка – изменение человеческой природы и планомерная экспансия за пределы Земли деструктивного культа.



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