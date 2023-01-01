Леди-кошка. Олег Рой,Екатерина Неволина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Раз – она считает себя чудовищем и верит, что внушает окружающим ужас, как отцу, который сбежал из семьи. Два – он сын пропавшего ученого, загадочный мальчик с тростью. Три – беги так быстро, как только можешь, потому что зло, пришедшее из твоих снов, уже за спиной!..



Леди-кошка слушать на видеосервисе Wink.