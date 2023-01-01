WinkАудиокнигиЛеди-кошка. Олег Рой,Екатерина Неволина
Леди-кошка. Олег Рой,Екатерина Неволина (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Ужасы и мистика408 мин16+
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Сюжет
Раз – она считает себя чудовищем и верит, что внушает окружающим ужас, как отцу, который сбежал из семьи. Два – он сын пропавшего ученого, загадочный мальчик с тростью. Три – беги так быстро, как только можешь, потому что зло, пришедшее из твоих снов, уже за спиной!..
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