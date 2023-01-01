WinkАудиокнигиЛед и пламя Тартара. Дмитрий Емец
Лед и пламя Тартара. Дмитрий Емец (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фэнтези493 мин12+
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Сюжет
Нижний Тартар… Невыносимый жар там соседствует с адским холодом, и муки томящихся там бесконечны. Туда издавна ссылают тех темных стражей, кто слишком опасен, неконтролируем и жесток даже для мрака. Спеша расправиться с Мефом и Ареем, Лигул тайно выпускает из Нижнего Тартара самых опасных узников. Тартарианцы бессмертны. Их тела неуязвимы для любого темного оружия. Только светлая магия способна отогнать их на время, однако Лигул предусмотрел и это. Застигнутая врасплох Даф теряет связь со своей флейтой. Отныне ее маголодии не действуют. За Эссиорхом охотятся убийцы. А юная валькирия поставлена перед выбором: завладеть дархом Арея или лишиться своего копья…
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