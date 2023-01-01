ЛеБрон, INC. Спортсмен, который заработал миллиард. Брайан Уиндхорст (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Сейчас ЛеБрон – лучший баскетболист мира, крайне успешный бизнесмен и общественный деятель. Заключение рекордного контракта с «Nike», грамотное инвестирование в стартапы, баснословные гонорары в NBA. Джеймс превратил свое имя в ценный актив и является ярким примером совмещения спортивной карь�еры и бизнес-интересов. «ЛеБрон, INC.» – это история трансформации легендарного таланта в спортивную икону с бизнес-империей за плечами.



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